Promessa do F. C. Porto Fábio Silva aponta ao título europeu

A equipa sub-19 viaja quinta-feira para Nyon, Suíça, onde vai participar na final four da UEFA Youth League, a Liga dos Campeões dos mais novos.

O Hoffenheim, da Alemanha, é o adversário que os dragões têm de ultrapassar para atingir a final da competição, algo que nunca conseguiram nas cinco edições do torneio, e o avançado Fábio Silva, de 16 anos, estrela emergente da cantera portista, acredita que essa tendência será alterada. "Provavelmente, estamos na melhor fase da época e temos todas as condições para vencer o jogo e chegar à final. As equipas alemãs são fortes fisicamente e costumam entrar bem, mas estamos preparados e o mister já nos passou algumas indicações", diz, ao JN, o jovem atacante português, que tem contrato até 2021.

Fábio Silva soma 30 golos em 33 jogos na presente temporada (Campeonato nacional de juniores e Youth League) e já foi chamado aos treinos da equipa A, em novembro do ano passado, o que aumentou ainda mais a expectativa em relação ao futuro do jovem avançado. "Foi muito bom, claro, e sinto que foi uma forma de reconhecerem o trabalho que tenho desenvolvido diariamente, mas não passou disso. Neste momento, estou nos sub-19 e é nisso que estou focado", salienta o atacante, que aproveitou o momento para ouvir conselhos dos craques: "Eles estão num patamar elevado, mas são muito humildes. O Alex Telles, por exemplo, marcou-me. O mister também passou confiança e isso ajudou-me".