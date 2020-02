Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:46 Facebook

O fim da primeira parte do jogo entre o Braga e o Sporting ficou marcado por um momento tenso. Depois de sofrer uma falta, Galeno protestou e envolveu-se numa discussão acesa com Luís Neto. O jogador do Sporting viu cartão amarelo e o árbitro auxiliar, ao chegar à zona do conflito, acabou por escorregar.

Veja o momento: