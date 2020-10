João Almeida faz história ao vestir a camisola rosa na Volta à Itália

Hoje às 15:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O ciclista português João Almeida ascendeu, esta segunda-feira, à liderança da Volta a Itália em bicicleta, vestindo a camisola rosa, símbolo de comandante da geral do "Giro".

João Almeida, de 22 anos, chegou à liderança da Volta à Itália, após a conclusão da terceira etapa, que começou em Enna e terminou com uma escalada ao monte do vulcão Etna, esta segunda-feira à tarde.

Segundo da geral desde o contrarrelógio inaugural, em que foi apenas batido pelo campeão do mundo na especialidade, o italiano Filippo Ganna (Ineos), o ciclista português da (Deceuninck-QuickStep) junta a camisola rosa à camisola branca (de líder da juventude) que vestiu à saída para a terceira etapa.

A vitória na etapa desta segunda-feira coube a Jonathan Caicedo (EF Pro Cycling), que chegou isolado ao cimo do monte Etna, ao fugir de um curto grupo de ciclistas que andou vários quilómetros em fuga.

Almeida tem o mesmo tempo de Caicedo na geral, mas tem vantagem nos centésimos de segundo no contrarrelógio da primeira etapa. O espanhol Pello Bilbao (Bahrain-McLaren) é terceiro, a 37 segundos.

Após uma longa fuga, Caicedo cortou a meta, instalada no Monte Etna, 150 quilómetros depois da partida em Enna, em 4:02.33, menos 21 segundos do que o italiano Giovanni Visconti (Vini Zabú-KTM) e 30 do que o holandês Harm Vanhoucke (Lotto Soudal).

Na terça-feira corre-se a quarta etapa, entre Catania e Villafranco Tirrena, num percurso de 140 quilómetros, com apenas uma contagem de terceira categoria a meio da tirada.