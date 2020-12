Sérgio Conceição: "Sou uma pessoa extremamente feliz com a família e a profissão"

JN Hoje às 21:39 Facebook

Sérgio Conceição, treinador do F. C. Porto, deu uma entrevista um pouco mais intimista ao programa "Primeira Pessoa", conduzido pela jornalista Fátima Campos Ferreira, que foi para o ar esta segunda-feira.

Com o rio Douro como pano de fundo, o técnico começou por falar sobre o feitio ímpar que o caracteriza. Senhor de "cenho franzido", como a jornalista apontou, Sérgio Conceição afirmou ser "de sorriso fácil". "Sou uma pessoa que está amarrada a muitas coisas que aconteceram na minha vida, mas sou uma pessoa extremamente feliz com a família e com a profissão que tenho", salientou.

O treinador azul e branco também falou sobre o dia a dia na cidade do Porto. "A minha rotina é sair às 6.30 horas da manhã e correr, passo muitas vezes em frente ao sítio onde estamos [ribeira do Porto]. Venho da Foz e vou para o Olival a pé mais do que uma vez por semana e corro todos os dias nesta zona e faço-o com muito gosto. Passo pela Cantareira, Ribeira, Ponte D. Luís e ouço coisas muito engraçadas", referiu.

E contou um episódio passado com um adepto durante uma dessas corridas: "Ia numa das minhas corridas e passou um senhor com o filho e disse «ainda nos deves um campeonato», não foi «parabéns por ganharmos dois em três», mas devo-lhe um campeonato que perdi".

E recordou os "meninos da Ribeira" que correm vários metros atrás dele quando passa pela ponte D. Luís. "Sinto-me um filho da casa", afirma Sérgio Conceição.

O técnico referiu ser uma pessoa causas, revelando o sonho de dirigir uma instituição de solidariedade social na terra onde nasceu e que lhe é muito querida, a Comunidade São Francisco de Assis. "É um sonho, gostava muito", reconhece.

Homem de fé, o treinador azul e branco contou também que reza diariamente. E prosseguiu: "Lembro-me de ser pequeno e falar com Jesus de uma forma muito natural, como um amigo. Pedir, peço pouco, mas não tenho nenhuma vergonha de todos os dias me ajoelhar para rezar e agradecer a Deus tudo o que continua a proporcionar na minha vida a mim e à minha família. Deus é companheiro, é o melhor companheiro".

O célebre jogo contra a Alemanha, no Euro2000, no qual apontou três golos também foi lembrado. "Durante o Europeu não pude festejar, mas quando acabou pude celebrar a boa caminhada que tivemos. Foi um jogo de afirmação, pois eu era chamado do 12.º jogador, estava próximo da titularidade, mas não era titular. Na altura pensei na grande felicidade de complicar a vida ao Humberto Coelho", lembra entre sorrisos.

Salto para Itália

Sérgio Conceição também falou sobre a passagem por Itália, pelas cidades de Roma, Parma e Milão. "Na altura foi um passo importante na minha carreira, era o campeonato mais importante na altura e com mais dinheiro, melhores contratações, melhores jogadores, o o nível do campeonato muito melhor do que os outros e foi a oportunidade única de me afirmar no mundo do futebol. Sair do F. C. Porto, clube já com o seu peso e história, e ir para um campeonato ainda mais competitivo e com outros desafios", explicou.

O técnico não encontra diferença entre Portugal e Itália no que ao comando das equipas diz respeito. "A liderança é igual em todo o lado, depende do que é que se lidera, que grupo se tem à frente e depende da pessoa que está a liderar", ressalva, recordando o caráter forte de Diego Simeone e Roberto Mancini.

O treinador portista afirma não sentir as amarras que o Mundo do futebol tenta impor. "O que penso, normalmente, digo, sou muito frontal. Não quer dizer que, às vezes, tenha tido alguns dissabores por isso, mas não me arrependo das guerras que fiz", atira.

A frase "fico infeliz com as derrotas e não fico feliz com as vitórias" foi explicada por Sérgio Conceição. "É exatamente esse o meu sentimento. Perder não é normal, ganhar é normal. Quando perco vou para o computador trabalhar e fica difícil dormir, principalmente não pelo resultado mas pela estratégia que é montada e não é feita no campo", justifica.

Amor pela família

O tempo em família, como não poderia deixar de ser, também foi tema de conversa. "Valorizo muito aquilo que é a hora da refeição, principalmente à noite que é quando estamos todos juntos. Ninguém mexe no telemóvel à mesa", frisa, anotando que apenas o dele está ligado: "O meu está sempre com som por causa do trabalho".

E quando o tema é a mulher Liliana, Sérgio Conceição fez uma declaração de amor: "É a pessoa mais importante da minha vida, depois dos meus pais, ela e os meus filhos. Desde miúdos. Ela andava numa escola preparatória e eu na secundária e foi num bailarico de aldeia [que se conheceram]. Dançamos 'slows' que era para estarmos mais perto, foi fantástico. E continua a ser a mesma pessoa que conheci com 14 anos e cada vez mais continuo muito apaixonado pela minha mulher, pelos meus filhos e pela vida".