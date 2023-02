Combustíveis crescem nos híperes e já são os mais baratos em 13 distritos

Rede chegou às três centenas no ano passado. Em 13 dos 18 distritos de Portugal continental, ocupam o primeiro lugar na lista das bombas com gasolina simples 95 mais barata.

Os postos de abastecimento de combustível dos hipermercados são cada vez mais em Portugal. No ano passado, já chegavam às três centenas em território continental, tendo aumentado 43% desde 2010. Em 13 dos 18 distritos, as bombas de gasolina associadas aos supermercados já lideram o top dos revendedores com preços mais baixos. Na gasolina simples 95, a diferença entre o valor praticado no posto de supermercado face ao mais caro do distrito chega aos 20 cêntimos.