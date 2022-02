Falta de carros deixa empresas de aluguer sem frota para o verão

Setor perdeu um terço das viaturas e das empresas em 2020. Agora não consegue comprar, o que fez disparar os preços e está a atrasar a recuperação.

O ano "horribilis" de 2020 ainda vai ter um forte impacto no mercado de aluguer de viaturas para a época alta deste ano, estimam as associações do setor. Com a pandemia, cerca de um terço da frota foi vendida ou devolvida e agora ninguém consegue comprar, o que vai deixar os turistas sem carros para alugar, pois muitas empresas já estão sem viaturas disponíveis para a Páscoa e para o verão.

Quando o mundo se fechou em casa devido à pandemia e a procura de carros para alugar caiu para mínimos históricos, em meados de 2020, as empresas "venderam muitas viaturas para acudir às necessidades de tesouraria", explica Joaquim Robalo de Almeida, secretário-geral da Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor (ARAC). "Foram-se os anéis e ficaram os dedos", traduz.