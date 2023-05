Casal sem-abrigo morre em incêndio no Seixal

Rogério Matos Hoje às 10:13, atualizado às 12:36 Facebook

Uma mulher de 47 anos e um homem de 52 morreram, este domingo de manhã, num incêndio urbano no Seixal. O casal, que seria sem-abrigo, pernoitava num antigo colégio, onde deflagrou um incêndio perto das 6 horas. A PJ vai investigar.

Os bombeiros conseguiram extinguir as chamas em 30 minutos e encontraram as vítimas, já sem vida, no interior do espaço do antigo externato Novo Dia, que estava emparedado na Rua 25 de Abril, e que servia de abrigo para o casal em situação de sem-abrigo.

De acordo com o segundo comandante da corporação de Bombeiros da Amora, o fogo consumiu o rés do chão do edifício, onde foram encontrados os corpos depois de extintas as chamas. "Quando chegámos, havia muito fumo e forçámos a porta. No interior, o incêndio estava ativo por todo o rés do chão", disse Jorge Navarro, adiantando que o interior da casa estava com muito lixo.

Havia alguns eletrodomésticos, mas nenhum funcionava e a corrente elétrica que servia o edifício era muito baixa. A Polícia Judiciária de Setúbal vai investigar o caso.

Gertrudes e António viviam juntos há seis meses

Gertrudes viva no espaço há um ano Foto: DR

Primeiro, foi Gertrudes a ocupar o espaço, há cerca de um ano, e há seis meses acolheu o companheiro, António, que pernoitava até então no carro à porta do edifício. Foi o irmão de Gertrudes, que pernoitava num edifício contíguo, que disse aos bombeiros que as vítimas estariam no interior.

Lurdes Costa, também irmã de Gertrudes, esteve com o casal este sábado. "O António fazia muito bem à minha irmã, ela tinha uma depressão e outros problemas que a levaram para a rua, mas desde que se juntou com este rapaz que estava muito mais animada", lamentou.

Estiveram no local 16 elementos e oito veículos dos Bombeiros Mistos da Amora, bem como a PSP, Serviço Municipal de Proteção Civil e EDP.