Cela de Vieira tem cama em cimento e sanita sem divisória

Espaço em que presidente do Benfica dormirá a segunda noite é de construção recente, mas espartana.

Luís Filipe Vieira vai passar a segunda noite numa cela com cerca de dez metros quadrados, sem janelas e apenas com uma porta em ferro. Tal como o antigo primeiro-ministro José Sócrates, que também pernoitou na sede do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP quando foi detido, o presidente do Benfica dormirá numa cama construída em cimento e que tem apenas um fino colchão na parte superior. Poderá aquecer-se com os cobertores que lhe foram entregues quando deu entrada nos calabouços pela primeira vez.

A cela de Vieira é espartana e, além da cama, dispõe somente de uma sanita e de um lavatório. Ambas construídas em alumínio, estas peças sanitárias não estão tapadas por qualquer divisória para manter a privacidade do detido.

Segundo o JN apurou, o líder encarnado tem, inclusive, de solicitar aos polícias papel higiénico sempre que necessitar. Trata-se de uma regra da PSP para evitar que os rolos acabem por entupir a sanita.

A cela em que Luís Filipe Vieira já dormiu integra um complexo com mais de dez espaços semelhantes e de construção recente. Recorde-se que a atual sede do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP foi edificada de raiz, em 2012.