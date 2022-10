João queria ser o primeiro assassino em massa português

Estudante planeou matar colegas em atentado com fogo e explosões na faculdade, em Lisboa. É julgado esta terça-feira.

João queria matar e ferir pessoas. Mais do que um desejo, era uma obsessão. Aos nove anos, começou a interessar-se pelos assassinatos em massa e aos 14 tornou-se obcecado. A 11 de fevereiro de 2022, com 18 anos, iria tornar-se o primeiro "mass murderer" (assassino em massa) português, mas o plano falhou. Foi detido na véspera. Começa hoje a ser julgado por terrorismo e posse de arma proibida, em Lisboa.

Quando a Polícia Judiciária (PJ) entrou na casa de João, deparou-se com os preparativos para um atentado terrorista à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, onde estudava engenharia informática. O plano estava numa folha A4 colada numa parede do quarto. O alvo era o Auditório 3, porque tinha as cadeiras presas ao chão e assim não lhas podiam atirar. Seria dia de exames e estariam cerca de 50 pessoas no interior. João lançaria cocktails molotov. Depois atiraria as botijas de gás para o fogo, para provocar explosões.