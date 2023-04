Pais de Fábio Guerra emocionam-se com elogios do diretor da PSP

Magina da Silva, diretor nacional da PSP, testemunhou por videoconferência no julgamento da morte de Fábio Guerra e no final do seu breve testemunho, deu um cumprimento especial aos pais de Fábio Guerra, que não contiveram as lágrimas perante o elogio.

"Quero dar um cumprimento especial aos pais do nosso camarada e estamos solidários na dor que têm atravessado", disse Magina da Silva. No seu testemunho, questionado por Miguel Santos Pereira, advogado de Cláudio Coimbra, explicou como teve conhecimento da situação.

"Tive o conhecimento dos factos pelo reporte do comandante metropolitano da PSP de Lisboa que havia um polícia que ficou gravemente ferido na sequência desta ocorrência. Não tive contacto com os polícias envolvidos", explicou.