PJ apreende material informático a hacker que denunciou youtuber Windoh

César Castro Hoje às 17:04 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu, esta quarta-feira de manhã, quatro telemóveis, um deles de uso pessoal, três monitores e ainda um computador fixo ao streamer RedLive13. O JN confirmou junto de fonte da PJ que foi cumprido um mandado de busca, que o material foi apreendido e que o streamer foi constituído arguido.

Na origem da apreensão poderá estar a queixa apresentada pelo youtuber Diogo Figueiras, mais conhecido por Windoh, contra o hacker por ter sido alvo de um ataque informático.

Recorde-se que o hacker, que confirmou a apreensão no Twitter, ficou conhecido por ter exposto, há cerca de duas semanas, parcialmente o curso de criptomoedas do youtuber alegando ser "copypaste da Wikipedia" e que foi comercializado pela empresa "Blvck Network".

Windoh chegou a publicitar o curso de criptomoedas através de um vídeo, alegando tratar-se do melhor do mercado, mas mais tarde apagou-o.

Numa entrevista à revista "Notícias Magazine", publicada este domingo com o JN, Windoh explicou que a invasão só aconteceu porque existiu uma falha de segurança no site e que os clientes já teriam sido reembolsados.

PUB

"Não seria justo para quem gastou 400 euros num produto que saiu cá para fora. Vamos reembolsar toda a gente. Até porque me apercebi, entretanto, que não devia ter entrado neste negócio. Tive vários avisos [para não o fazer] porque tinha havido uma polémica com algumas pessoas que estavam envolvidas em esquemas, mais no mercado do Forex", afirmou.

Por sua vez, o streamer de 21 anos já tinha dito ao JN que o objetivo nunca foi nunca desacreditar publicamente um dos mais famosos influenciadores do país (atualmente com mais de 1,74 milhões de seguidores só no YouTube), mas sim agir em nome do interesse público por existirem youtubers a enriquecerem com alegadas burlas. "Só vou parar [de expor youtubers] quando realmente for feita alguma coisa", assegura.

O caso teve sempre bastante repercussão, originou uma petição pública e obrigou a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a emitir um alerta, na sexta-feira, aos investidores sobre a empresa do youtuber, avisando que esta não estava registada nem autorizada a desenvolver quaisquer atividades de intermediação financeira em Portugal.

Cursos e outras ações formativas não constituem, em si, atividades que estejam na esfera de competências da CMVM. No entanto, é função desta entidade alertar para os eventuais riscos, uma vez que certas atividades podem servir para atrair investidores para a realização de investimentos através de entidades não autorizadas, como foi o caso, ou, simplesmente, para situações de fraude.

Recorde-se que o hacker e também youtuber RedLive13 chegou a ser identificado, em abril do ano passado, também pela Polícia Judiciária, por invadir aulas na ferramenta virtual Zoom e publicá-las no YouTube.