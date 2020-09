Veiga pediu a Rangel cunha para o filho entrar na Católica

Nelson Morais Hoje às 09:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Juiz diligenciou junto de professor ligado ao Nós Cidadãos, acenando com financiamento partidário. Estudante não conseguiu entrar.

O ex-desembargador Rui Rangel é acusado, na Operação Lex, de ter prometido diversos favores a José Veiga, em contrapartida de 345 mil euros que terá recebido deste empresário, entre 2012 e 2013. Fora do contexto das funções de magistrado, pediu a dois professores da Universidade Católica uma cunha para garantir a entrada de um filho de José Veiga no curso de Gestão.

Um dos professores a quem Rangel recorreu é o atual presidente do Nós Cidadãos, Mendo Castro Henriques, e foi mesmo aliciado com eventual financiamento do partido por José Veiga, numa SMS de 14 de agosto de 2013, um dia após receber uma mensagem de Veiga com os dados do filho.