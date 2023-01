Vítor Catão aceita pagar à Fundação Benfica para escapar a crimes

Óscar Queirós Hoje às 09:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Conhecido adepto portista chega a acordo com empresário César Boaventura sobre três ilícitos.

O conhecido adepto portista Vítor Catão acordou na sexta-feira com o empresário de futebol César Boaventura pagar milhares de euros à Fundação Benfica, para de livrar de três crimes de que o segundo foi vítima. Mas o julgamento prossegue, porque a acusação também lhe imputou crimes de natureza pública, sobre os quais a desistência de queixa da vítima não produz efeito direto.

Vítor Catão, ex-dirigente do S. Pedro da Cova, e um amigo terão armado uma cilada a César Boaventura, alegadamente adepto benfiquista, em março de 2019. Aquele atraiu o empresário de futebol às imediações do estádio do S. Pedro - sob a desculpa de que tinha algo a entregar-lhe para Luís Filipe Vieira - e tê-lo-á sequestrado, agredido e ameaçado de morte. Tudo filmado por Catão e difundido nas redes sociais.