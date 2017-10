Hoje às 02:33 Facebook

Um vídeo de um condutor a circular, este domingo, na A17 tornou-se rapidamente viral no Facebook, pelas imagens impressionantes que mostra.

Nas imagens, Renato Teixeira conduz um carro na A17, quando as chamas crescem de intensidade e o fumo reduz a visibilidade, quase provocando um acidente.

É possível ver que as chamas lavravam nas bermas da via, mas também na vegetação do separador central.