Ainda é agosto e Vigo já começa a instalar as luzes de Natal para não haver atrasos

No último ano, foi em setembro, mas este ano, devido à covid-19, o município de Vigo vai começar a instalar as luzes de Natal na cidade esta quarta-feira, para garantir que tudo fica pronto a tempo.

Segundo anunciou o presidente da câmara, Abel Caballero, a decisão de adiantar em 20 dias os trabalhos de instalação das decorações de Natal foi tomada devido à covid-19. "As normas covid vão resultar numa instalação e montagem das luzes mais lenta", explicou numa conferência de imprensa, esta terça-feira.

As luzes de Natal de Vigo tornaram-se em um dos cartões de visita da cidade, que atrai milhares de pessoas todos os anos àquela cidade galega.

Em 2020, ainda não se sabe de que forma a pandemia vai afetar o fluxo de turistas para ver "as melhores luzes do mundo", segundo Caballero, mas mais vale prevenir do que remediar, considera o município.

Apesar de a montagem só começar esta quarta-feira, já foram avistados funcionários da empresa que vai instalar as iluminações a circular pela cidade a tratar de cablagens.