Boris Johnson sai do hospital e agradece a enfermeiro português

Mariana Albuquerque Hoje às 14:03, atualizado às 16:17 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro-ministro britânico teve alta do hospital St. Thomas, onde foi internado com Covid-19, mas não voltará de imediato ao trabalho. Em declarações ao país, fez questão de agradecer a Luís, um enfermeiro "de perto do Porto" que o acompanhou durante 48 horas.

De acordo com um porta-voz de Downing Street, citado pela BBC, Boris Johnson continuará a recuperar em casa. "Por aconselhamento médico, o primeiro-ministro não regressará já ao trabalho. E agradece a todos os profissionais do hospital St. Thomas pelo tratamento incrível que recebeu", sublinhou.

Boris Johnson, de 55 anos, foi internado no passado domingo, dia 5 de abril, no hospital St. Thomas, em Londres, dez dias depois de ter testado positivo para o novo coronavírus.

O primeiro-ministro britânico passou três noites na unidade de cuidados intensivos, face ao agravamento dos sintomas associados à doença, mas recuperou e já teve alta hospitalar.

Carrie Symonds, noiva do governante britânico, usou a rede social Twitter para agradecer à equipa médica. "Nunca conseguirei retribuir [o que fizeram]", escreveu.

O agradecimento especial a Luís, o enfermeiro português

Já depois de ter alta hospitalar, Boris Johnson quis falar ao país, através das redes sociais, e agradeceu os cuidados recebidos durante o internamento, destacando inclusivamente o trabalho de um enfermeiro português.

"Espero que não se importem se mencionar dois enfermeiros que se mantiveram ao meu lado durante 48 horas quando as coisas poderiam ter seguido qualquer um dos caminhos. São a Jenny, da Nova Zelândia. Invercargill, no sul, para ser exato. E Luís, de Portugal, perto do Porto", realçou.

"A razão, no final, pela qual o meu corpo começou a receber oxigénio suficiente foi porque, durante todos os segundos na noite, estiveram a observar, a cuidar e a tomar as intervenções necessárias. É assim que também sei que, por todo este país, 24 horas por dia, há centenas de milhares de funcionários do serviço nacional de saúde que estão a agir com o mesmo cuidado, pensamento e precisão da Jenny e do Luís", acrescentou.