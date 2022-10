Dois bombardeiros russos intercetados ao largo do Alasca

JN/Agências Hoje às 20:36 Facebook

A Força Aérea norte-americana intercetou na segunda-feira dois bombardeiros ​​​​​​​russos Tu-95 perto das costas do Alasca, indicou, esta terça-feira, o comandante da segurança aérea dos Estados Unidos e Canadá (Norad).

Dois caças "intercetaram dois bombardeiros russos Tu-95 Bear-H que estavam a entrar na zona de identificação da defesa aérea do Alasca", indicou o Norad em comunicado.

Os aviões russos "permaneceram no espaço aéreo internacional e não penetraram no espaço aéreo dos Estados Unidos ou do Canadá", precisou o comando norte-americano.

A zona de identificação da defesa aérea (Adiz) constitui um perímetro no qual o tráfego aéreo é vigiado pelos exércitos de um ou vários países para além do seu espaço aéreo nacional, com o objetivo de garantir um tempo de reação suplementar em caso de manobra hostil.

A zona do Alasca abrange até 320 quilómetros de costas.

Apesar do período de tensão entre os Estados Unidos e a Rússia, o comado militar norte-americano precisou que a atividade russa na sua zona de identificação "não pode ser considerada como uma ameaça nem uma provocação".

As interceções de aparelhos russos nesta zona muito próxima do extremo-oriente russo são relativamente frequentes.

"A Norad utiliza uma defesa múltipla de satélites, radares terrestres, radares em navios e aviões de caça para identificar qualquer avião e reconhecer qualquer ação inapropriada", indicou o Exército norte-americano.

"Estamos prontos a utilizar uma série de opções para defender a soberania da América do norte e do Ártico", acrescentou.

A Rússia promove geralmente nesta época do ano o exercício "Grom", grandes manobras militares que incluem designadamente mísseis balísticos.