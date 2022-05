Israel proíbe entrada de eurodeputado e visita à Palestina é cancelada

O Governo israelita proibiu a entrada do eurodeputado espanhol Manu Pineda, presidente da delegação que tinha marcada uma missão à Palestina entre segunda e sexta-feira. Perante o veto ao conhecido ativista dos direitos humanos que viveu em Gaza, a missão foi cancelada este domingo e a presidente do Parlamento Europeu (PE), Roberta Metsola, manifestou o seu repúdio, prometendo questionar "as autoridades competentes".

"Amanhã [segunda-feira], deveria começar uma missão do Parlamento Europeu na Palestina. Entretanto, Israel proíbe a minha entrada como presidente da delegação. A missão foi cancelada", escreveu Manu Pineda na rede social Twitter. E lamentou o cancelamento da visita, argumentando que tal pode prejudicar as organizações com as quais se iriam encontrar. O eleito espanhol escreveu ainda que "Israel está a bloquear o trabalho do Parlamento Europeu" ao impedir a sua entrada, após já ter recusado o pedido da delegação para visitar Gaza, sistematicamente rejeitada pelas autoridades israelitas.

Presidente do PE exige respeito