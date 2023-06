Itália devolveu inscrição com mais de 2800 anos retirada ilegalmente do Iraque

JN/Agências Hoje às 23:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O Iraque recuperou de Itália uma tábua com mais de 2800 anos, com escrita cuneiforme, que data do reinado do rei assírio Salmanasar III (858 A.C. - 824 A.C.), e que foi retirada do país ilegalmente.

De acordo com o Ministério da Cultura, Turismo e Antiguidades do Iraque, num comunicado hoje divulgado e citado pela agência EFE, "durante uma visita a Itália (...), o ministro da Cultura, Turismo e Antiguidades, Ahmed Fakak al Badrani, recebeu uma peça histórica do Império Assírio, da época do rei assírio Samanasar III".

A tábua recuperada tem uma inscrição com "escrita cuneiforme que glorifica o rei assírio que construiu o Zigurat", um templo da antiga civilização da Mesopotâmia, na cidade de Nimrud, a cerca de 30 quilómetros a sul da atual Mossul.

PUB

O ministro iraquiano mostrou "felicidade" por recuperar aquela peça "de grande valor arqueológico", que representa "uma pequena parte de uma grande história que começou há milhares de anos na Mesopotâmia".

"Continua a cooperação com todas as entidades arqueológicas e diplomáticas do mundo, para recuperar peças roubadas e contrabandeadas", lê-se no comunicado hoje divulgado.

Em 2021, os Estados Unidos da América devolveram ao Iraque uma das obras literárias mais antigas da história da Humanidade: a Epopeia de Gilgamesh. Esta peça junta-se a outras 17 mil roubadas antes, durante e depois da invasão norte-americana de 2003.

Em 2003, após a ocupação de Bagdade pelas tropas norte-americanas, milhares de peças da antiga Mesopotâmia foram levadas do Museu Nacional do Iraque. Em apenas seis dias, gangues e saqueadores levaram mais de 13 mil peças arqueológicas numeradas.

Atualmente, milhares de artefactos da antiga Mesopotâmia estão nas mãos de colecionadores privados ou de leiloeiras como a Live Auctioneers e a Sothebys, onde relíquias iraquianas podem ser compradas "online" por poucas centenas de dólares.