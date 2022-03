Roman Abramovich acusado de vender propriedades à pressa para evitar sanções

M. C. Hoje às 11:55 Facebook

Um deputado britânico alega que o oligarca e proprietário do clube de futebol do Chelsea, Roman Abramovich, está a vender apressadamente propriedades no Reino Unido para evitar possíveis sanções financeiras.

O deputado trabalhista e dirigente do comité de normas parlamentares, Chris Bryant, acusou o Governo de estar a demorar muito tempo a impor sanções às pessoas com ligações a Vladimir Putin após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Usando o privilégio parlamentar que o protege de procedimentos legais, Bryant sugeriu, segundo o jornal britânico "The Guardian", que Abramovich está a tomar medidas para evitar que os seus bens sejam congelados. "Acho que ele [Abramovich] está com medo de ser sancionado e é por isso que já vai vender a sua casa amanhã [quarta-feira] e outro apartamento também", disse o deputado na Câmara dos Comuns na terça-feira.

O Ministério das Relações Exteriores britânico anunciou que "120 empresas e oligarcas" serão atingidos por novas restrições financeiras. No entanto, apenas alguns indivíduos foram alvo dessas sanções até agora.

Rumores de compradores e obras na casa

No fim de semana passado, o oligarca anunciou que ia entregar a "administração e cuidados" do Chelsea aos curadores da sua fundação de caridade.

No dia seguinte, vários jornalistas reuniram-se do lado de fora da mansão de 15 quartos de Abramovich em Kensington Palace Gardens, a oeste de Londres, após rumores de que um potencial comprador deveria fazer uma visita à propriedade na hora do almoço, que foi comprada por 90 milhões de libras (equivalente a 108 milhões de euros) em 2009. Um táxi preto parou do lado de fora por volta do meio-dia e partiu novamente cinco minutos depois sem ninguém sair.

Além disso, havia muita atividade na casa, tendo um operário dito que os decoradores estavam "repintar todas as paredes do andar de baixo".

Abramovich fora das sanções britânicas

Na terça-feira passada, o Governo britânico anunciou sanções contra os "oligarcas" Gennady Timchenko, Boris Rotenberg e o sobrinho deste último, Igor Rotenberg, cujos bens no Reino Unido foram congelados, além de estarem proibidos de entrar no país. Determinou também o congelamento dos ativos dos bancos Bank Rossiya, Black Sea Bank, IS Bank, Genbank e Promsvyazbank e disse estar pronto a avançar com mais sanções financeiras.

Um dia depois, Boris Johnson esclareceu que "Roman Abramovich não foi alvo de medidas direcionadas".