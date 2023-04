Carlos Pereira de saída da comissão de inquérito da TAP

JN Hoje às 23:42 Facebook

Carlos Pereira, deputado do PS que participou na reunião secreta de janeiro com o Governo e a CEO da TAP, na véspera de Christine Ourmières-Widener ser ouvida em audição, estará de saída da comissão de inquérito.

A informação foi avançada, esta quinta-feira, pela SIC Notícias. O JN já contactou o grupo parlamentar do PS mas ainda não conseguiu confirmar a informação.

A Oposição atacou o facto de Carlos Pereira ser coordenador do PS na comissão parlamentar de inquérito da TAP e ter estado no encontro, na véspera da audição de Christine Ourmières-Widener.

Esta quinta-feira, o líder parlamentar do PS desvalorizou a polémica em torno da reunião entre deputados socialistas, elementos do executivo e a presidente executiva da TAP, dizendo que os parlamentares, independentemente da bancada, reúnem-se "com quem entendem, quando entendem".

De acordo com Brilhante Dias, os deputados socialistas já fizeram centenas de reuniões preparatórias desde o início da sessão legislativa e "99,9%" dessas reuniões são para preparar processos legislativos ou audições de membros do Governo.

Eurico Brilhante Dias insistiu várias vezes que todos os 230 deputados, e não apenas os do Grupo Parlamentar do PS, "têm o direito de fazer reuniões preparatórias com quem entendem, quando entendem, e faz parte da sua atividade".

No caso desta reunião, disse, ocorreu "a pedido da própria" presidente executiva da companhia aérea.

Questionado sobre como é que Christine Ourmières-Widener teve conhecimento da reunião, o líder parlamentar respondeu: "é uma pergunta a que não posso responder, mas é uma pergunta absolutamente irrelevante".

"Aquilo que é relevante é a informação de que foi por vontade própria. A possibilidade normal de saber que a reunião preparatória ia ocorrer pode ter acontecido por diferentes circunstâncias, e eu não conheço as diferentes circunstâncias e as diferentes possibilidades. Pode ter sido na própria TAP, através de interação com o gabinete do senhor ministro, pode ter sido em interação com o gabinete do senhor secretário de Estado", respondeu, garantindo que não foi através do grupo parlamentar do PS.