Descida do IVA sem impacto nos preços da restauração

JN Hoje às 17:22 Facebook

Twitter

Partilhar

No dia em que o Governo formaliza o pacto para a estabilização e redução de preços dos bens alimentares, num cabaz composto por mais de 20 alimentos com IVA a 0%, o setor da restauração faz saber que tal descida não terá impactos no preço final praticado ao consumidor. Que voltam a defender a redução do IVA no setor.

Para o presidente da PRO.VAR - Associação para a Defesa, Promoção e Inovação dos Restaurantes de Portugal, "do ponto de vista do consumidor", o IVA a 0% numa série de bens alimentares "não terá qualquer efeito, porque o restaurante entrega na mesma o produto a 13%". Garantindo Daniel Serra que "o restaurante não fica com mais margem porque tem sempre que entregar os 13%, não há benefício".

O que poderia acontecer, defendeu, se o IVA da restauração, "a par desta descida, reduzisse de 13% para 6%". Tanto mais que, frisou aquele responsável, "esse efeito seria mais fácil de fazer cumprir, porque é um setor de concorrência perfeita". Daniel Serra sublinhou, ainda, que "os custos estão a subir e o setor não está a refletir integralmente essa subida".

PUB

Também a secretária-geral da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), em entrevista à Antena 1 e ao Negócios, afastou a possibilidade de repercutir o IVA a 0% nalguns produtos ao consumidor final. "A inflação alimentar não para de crescer, pelo que mesmo que o cabaz essencial passe para um IVA zero - ainda não sabemos quais são os produtos nem qual é o peso que esses produtos têm nos nossos estabelecimentos - não será suficiente para que os estabelecimentos consigam uma larga tesouraria para fazerem repercutir isso imediatamente ao consumidor", disse Ana Jacinto. Aplaudindo a medida do Governo, a secretária-geral da AHRESP defendeu, também, a "redução do IVA nos serviços de alimentação e bebidas nos restaurantes", atualmente nos 13%.