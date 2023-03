Doentes de cancro da mama desesperam por tratamento inovador no SNS

Medicamento é usado para tratar outros carcinomas em Portugal, mas não o triplo negativo. Programa de acesso precoce em avaliação.

Sandra Gomes tem 40 anos e está a lutar contra uma recidiva de um cancro da mama do tipo triplo negativo que lhe apareceu em 2016. No hospital onde tem sido acompanhada, falaram-lhe de um tratamento de imunoterapia que podia fazer a diferença. Só que, por a administração do fármaco em causa não estar disponível para tratar aquele carcinoma no Serviço Nacional de Saúde (SNS), continua sem acesso a ele. Vera Almeida, 37 anos, está a ser tratada na Fundação Champalimaud e a terapia custa cem mil euros. Teve de hipotecar a casa. Joana Neves só por sorte soube que este medicamento existia e usou o seu seguro para ser tratada em Madrid. São três de várias mulheres que desesperam pelo acesso gratuito ao pembrolizumab.

Trata-se de um fármaco inovador, usado no SNS para outros tipos de cancro, que melhora as hipóteses de sucesso na luta contra a doença. Quanto ao carcinoma da mama triplo negativo, um dos subtipos mais agressivos e perigosos, a sua utilização foi aprovada pela Agência Americana do Medicamento e pela Autoridade Europeia do Medicamento, em abril de 2022, no caso de tumor "localmente avançado ou localizado com alto risco de recidiva". No entanto, continua sem o aval do Infarmed. Em julho de 2022, a Autoridade Nacional do Medicamento deu resposta negativa a um primeiro pedido de programa de acesso precoce (PAP). Agora, contactada pelo JN, adiantou que a decisão está em "processo de revisão" [ler caixa]. Vera diz que é a resposta que recebe "há dois meses".