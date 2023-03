Conjunto de 16 alimentos essenciais passaria a custar 28,22 euros com taxa zero de IVA.

António Costa admitiu baixar o IVA nos produtos alimentares, à semelhança do que fez Espanha em dezembro, que eliminou aquele imposto nos bens essenciais. O JN reuniu um conjunto de 16 alimentos e comparou qual seria o ganho para as famílias portuguesas, caso acontecesse o mesmo em Portugal. Face aos preços atuais, a poupança no custo do cabaz selecionado seria de 1,98 euros.