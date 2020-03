Nélson Morais e Manuel Molinos Hoje às 12:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Um avião carregado com 6800 caixas de material de proteção individual, para o combate ao surto da Covid-19, aterrou no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, esta sexta-feira, depois das 9 horas da manhã, vindo da China. Vejas as imagens.

O avião da Ethiopian Cargo que chegou ao Porto esta manhã transportou 32 paletes de todo o tipo de material de proteção, designadamente máscaras, fatos e botas, para o combate ao surto da Covid-19, que vai agora ser distribuído.

A aeronave aterrou depois das 9 horas da manhã, vinda da região de Cantão.

Avião chegou esta sexta-feira de manhã ao aeroporto do Porto Foto: JN

O primeiro-ministro anunciou a chegada do material esta sexta-feira, através de uma publicação na rede social Twitter. "Há coincidências felizes. Ao aterrar hoje no Porto, deu-se a coincidência de ter apanhado o momento exato da descarga de milhares de equipamentos de proteção individual, fatos de proteção e máscaras", escreveu.

Chegaram esta sexta-feira a Portugal 6 milhões de máscaras tipo 2, 10 mil fatos e 20 mil cobre botas.