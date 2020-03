Funcionária de hotel onde esteve Luis Sepúlveda suspeita de ter Covid-19

JN Hoje às 13:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Há dois novos casos suspeitos do novo coronavírus no Porto: um homem que esteve em Itália e uma funcionária do hotel, na Póvoa de Varzim, onde Luís Sepúlveda esteve hospedado, durante o festival "Correntes d'Escrita".

Os casos suspeitos encontram-se no Hospital de Santo António, no Porto, a realizar análises, aguardando-se ainda os resultados. Um dos casos é o de uma mulher que esteve em contacto com o escritor Luis Sepúlveda, por ser funcionária do hotel onde o escritor esteve instalado, durante os dias que passou na Póvoa de Varzim.

Domingo, o JN tentou contactar a gerência do hotel Axis Vermar, na Póvoa de Varzim, onde os escritores convidados pelo festival literário "Correntes D'Escritas" ficam hospedados, para saber se estão a ser tomadas medidas preventivas, mas não obteve resposta

Luis Sepúlveda, de 70 anos, deu entrada num centro de saúde privado em Gijón, Espanha, na quinta-feira. Foi-lhe diagnosticada uma pneumonia aguda. Após testes realizados, foi confirmado que o escritor chileno está infetado com Covid-19.

Foi transferido, juntamente com a mulher, de 66 anos, para o Hospital Universitário Central das Astúrias (HUCA), em Oviedo, no qual ambos estão em isolamento, revela o jornal "Voz de Asturias".