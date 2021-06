Fuzileiros recrutam Noah: "Quando tiveres 18 anos, caso queiras concorrer"

JN Hoje às 17:24 Facebook

Noah, o menino de dois anos e meio que foi dado como desaparecido e encontrado trinta e seis horas depois em Proença-a-Velha, está a ser "recrutado" para os Fuzileiros. A brincadeira surgiu na página de Facebook da Marinha Portuguesa, que publicou esta sexta-feira uma imagem de uma folha de inscrição e um pequeno texto: "Quando tiveres 18 anos, caso queiras concorrer".

"Noah, aqui fica a folha de inscrição para os Fuzileiros, quando tiveres 18 anos, caso queiras concorrer", pode ler-se na publicação na página de Facebook da Marinha Portuguesa.

Aquela força armada acrescenta ainda que o pequeno Noah pode mais tarde "vir a fazer parte do Destacamento de Ações Especiais, onde as táticas de sobrevivência são fundamentais". Na simulada ficha de inscrição, lê-se o feito impressionante da criança, em junho de 2021: "Com apenas dois anos e meio esteve 36 horas sozinho numa zona de mato junto a um rio".

O menino tinha desaparecido na quarta-feira de manhã e foi encontrado com vida na noite de quinta-feira, trinta e seis horas depois do alerta da mãe.

A criança estava nua. Foi encontrada a cerca de quatro quilómetros de casa mas terá percorrido "cerca de dez", segundo os bombeiros.

Noah foi levado para o hospital de Castelo Branco para "ser sujeito a uma avaliação médica". A criança está livre de perigo de vida, mas manter-se-á internada.

"Entretanto, aproveita com a família a tua infância. Todo um país ficou muito feliz com o teu regresso, são e salvo", concluiu a Marinha Portuguesa.