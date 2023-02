Governo vai criar cartões para incentivar uso de transporte público

O Governo vai criar um cartão único de transporte a nível nacional e um cartão de mobilidade que poderá ser carregado pelas empresas à semelhança do cartão-refeição. As novidades foram apresentadas esta quarta-feira por Duarte Cordeiro, ministro do Ambiente e da Ação Climática, durante uma audição no Parlamento.

O projeto bilhete.pt (nome provisório) será apresentado em detalhe ainda esta semana, mas o ministro já adiantou que "o objetivo é estabelecer uma plataforma de bilhética nacional". O que se pretende é "a criação de um cartão único de transporte a nível nacional e esperamos ter resultados ainda durante este ano", disse Duarte Cordeiro.

A ideia é que o mesmo título permita "carregar viagens em qualquer zona do país", suprindo assim alguma "desconexão" que por vezes existe entre as diferentes entidades de transporte e que pode inibir o uso de transporte púbico, especificou o secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Jorge Delgado. O trabalho começará pelas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, que deverão assinar esta sexta-feira um protocolo que estabelecerá princípios de colaboração. Também estão previstos acordos de parceria para outras comunidades intermunicipais.

Empresas comparticiparão mobilidade

Outra novidade é a criação de um cartão de mobilidade que visa "criar uma solução semelhante à que existe, por exemplo, no cartão refeição", avançou o ministro. Poderá ser "pré-carregado e utilizado apenas na aquisição de soluções de mobilidade sustentável, como passes ou títulos de transporte público, incluindo viagens ocasionais de longo curso, sistema de car e bike sharing [sistemas de partilha de carro e bicicleta] e talvez aquisição de velocípedes e carregamento de veículos elétricos", referiu.

Esta, disse Duarte Cordeiro, é "uma forma das empresas portuguesas comparticiparem as despesas com mobilidade dos trabalhadores e desincentivar o uso do veículo individual", contribuindo para a "qualidade de vida dos cidadãos".