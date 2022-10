Idade para rastreio do cancro da mama vai ser alargada

Há orientações europeias para começar mamografias aos 45 e prolongá-las até aos 75 anos. São mais 713 mil mulheres elegíveis. Ministério diz que norma da DGS será atualizada em breve.

A idade para as mulheres serem chamadas para o rastreio de base populacional do cancro da mama deverá ser alterada em breve. A Comissão Europeia recomendou recentemente que as mamografias de rastreio - atualmente realizadas, a cada dois anos, entre os 50 e os 69 anos - comecem aos 45 e se prolonguem até aos 75 anos. Ao JN, o Ministério da Saúde admitiu que haverá mudanças muito em breve, de acordo com a melhor evidência científica. Domingo, assinala-se o Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama.

Todos os anos são diagnosticados seis mil novos casos de cancro da mama e a perceção dos especialistas é de que surgem cada vez mais em idades extremas. Por isso, a necessidade de se adaptarem as faixas etárias abrangidas pelos rastreios realizados às mulheres assintomáticas.