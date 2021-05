Menos 20 internados num dia com duas mortes por covid

Portugal registou, este sábado, duas mortes e 406 casos de covid-19. Internados desceram para 260 no dia em que o país ultrapassou os 800 mil recuperados.

Depois de, no passado sábado, 1 de maio, ter reportado 454 casos de infeção por SARS-CoV-2, o país regista hoje 406 infetados, menos 48. O número de vítimas mortais associadas à doença (duas) foi exatamente o mesmo do último sábado.

Face ao boletim de ontem, que registou 377 novos casos e uma vítima mortal, há mais 29 infetados e um óbito.

Desde o início da pandemia morreram 16.991 pessoas, mais de 839 mil contraíram a doença e 800 mil recuperaram, 565 delas nas últimas 24 horas.

Um morte no Norte e outra na região de Lisboa

O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) indica ainda que existem, neste momento, 22.260 casos ativos em território nacional, menos 161 do que ontem.

Dos casos positivos 127 são no Norte, 115 em Lisboa e Vale do Tejo, 49 no Centro, 23 no Alentejo, 61 no Algarve, 22 nos Açores e nove na Madeira.

As duas mortes - de dois homens, um na casa dos 60 e outro com 80 ou mais anos - ocorreram na região de Lisboa e do Norte.

Internados descem no dia em que país passa os 800 mil recuperados

O número de doentes internados em enfermaria baixou para 260 (menos 20 do que ontem).

Em Unidades de Cuidados Intensivos estão, agora, 74 doentes, menos um face ao boletim anterior.