Primeira consulta de psiquiatria com um ano de espera

Aumentou o tempo de espera por consultas de psiquiatria e psiquiatria da infância e adolescência. Há utentes a esperar um ano pela primeira consulta. No caso de um utente "muito prioritário", a espera chega aos 77 dias, mais do dobro do limite imposto pela Entidade Reguladora da Saúde (ERS). E a procura por linhas de crise continua elevada, na ordem das 23 mil chamadas anuais.

O panorama na área da saúde mental do Serviço Nacional de Saúde (SNS) piorou - segundo o Relatório Anual de Acesso a Cuidados de Saúde de 2021, pelo menos 89,3% das consultas cumpriam o tempo máximo estipulado. Agora, segundo os dados analisados pelo JN, essa percentagem ronda os 50%. Especialistas alertam que a resposta atempada só se resolve com maior capacidade técnica.

Atualmente, na especialidade de psiquiatria da infância e adolescência, consultando o Portal dos Tempos Médios de Espera do SNS, é possível aferir que, independentemente do nível de prioridade, metade das consultas realizadas não cumpre o tempo máximo de resposta garantido (TMRG) - uma métrica definida pela ERS para garantir o acesso "a cuidados de saúde em tempo considerado clinicamente aceitável", lê-se no portal do SNS24. No caso do Hospital de Braga, a consulta de prioridade "normal" de psiquiatria da infância e adolescência tem uma espera média de 357 dias, mais do dobro dos 150 dias recomendados.