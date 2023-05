Professores desiludidos temem que muitos desistam da profissão

O presidente da República promulgou esta segunda-feira o diploma de concursos apenas para "não frustra as expectativas" de oito mil professores entrarem nos quadros mas diretores e dirigentes sindicais alertam que muitos docentes admitem desistir da profissão ou recusar entrar nos quadros para tentarem ficar perto de casa..

Na nota publicada na página da presidência, o presidente assumiu ter feito propostas de alteração ao diploma para evitar a criação de mais "desigualdades" mas que o Governo rejeitou todas. Marcelo Rebelo de Sousa pede estabilidade para o próximo ano letivo "não ser acidentado" como os últimos, mas diretores e líderes sindicais alertam que a tensão nas escolas só vai piorar.

O presidente apelou ao Executivo para negociar a recuperação faseada do tempo de serviço que o Governo tem rejeitado pôr em cima da mesa por não estar previsto no seu programa. A ronda suplementar relativa à proposta que pretende mitigar efeitos do congelamento e acelerar as progressões de alguns docentes vai realizar-se na próxima segunda-feira.