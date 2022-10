Um litro das marcas brancas pode chegar próximo dos 90 cêntimos. Produtores dizem que é o justo, não para ficarem ricos, mas para fazerem face às despesas.

O preço do leite quase duplicou em menos de um ano. A mais recente subida de oito cêntimos por litro pago ao produtor já começa a pesar no bolso dos portugueses: as marcas brancas sobem os preços de venda ao público para próximo dos 80 cêntimos; as restantes andarão acima dos 90. O aumento vai tirar Portugal do último lugar da tabela dos que mais mal pagam à produção na Europa e, espera-se, travar a queda vertiginosa do número de explorações. Por enquanto, ainda somos autossuficientes, mas os produtores avisam: se não se fizer nada, será por pouco tempo.

Nas prateleiras do supermercado, a subida de preços já se nota: no Pingo Doce, o leite UHT de marca branca subiu 10 cêntimos e custa, agora, 78 cêntimos. Agros e Mimosa estão a 92 e 95 cêntimos, respetivamente. O expectável é que todas as cadeias façam, agora, refletir no consumidor um aumento semelhante para fazer face aos custos da produção.