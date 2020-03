Cristiano Ronaldo fala sobre estado de saúde de Dolores

Hoje às 19:19, atualizado às 19:29 Facebook

Horas depois de Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, ter sofrido um AVC, o filho já veio dar conta do estado de saúde da mãe e agradecer o apoio.

"Obrigado a todos pelas mensagens de apoio para a minha mãe. Está estável e a recuperar no hospital. Eu e a minha família gostaríamos de agradecer a equipa médica que está a acompanhá-la e pedir gentilmente alguma privacidade neste momento", escreveu no Twitter, em inglês, o craque da Juventus, que esta terça-feira à tarde chegou à Madeira.

Dolores Aveiro está internada no serviço de Cuidados Intensivos do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, na sequência de um acidente vascular cerebral (AVC) isquémico, que resulta de um bloqueio do fluxo de sangue no cérebro. A chefe do "clã Aveiro" foi sujeita a uma intervenção cirúrgica de urgência para remoção do bloqueio. De acordo com a imprensa madeirense, o seu estado clínico inspira cuidados, embora esteja consciente e estável.