Ronaldo deve ser apresentado terça-feira no Al-Nassr

JN Hoje às 09:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Confirmada a mudança de Cristiano Ronaldo para o clube da Arábia Saudita, segue-se a apresentação do craque, que deve acontecer na terça-feira. Estreia poderá ter o treinador português Pepa como adversário.

Cristiano Ronaldo é espero na noite desta segunda-feira em Riade, capital da Arábia Saudita, para cumprir os exames médicos e as restantes formalidades burocráticas antes de ser apresentado no Al-Nassr, no dia seguinte.

O estádio Mrsool Park deverá encher para a cerimónia, sendo esperados cerca de 30 mil adeptos para dar as boas-vindas ao internacional português, de 37 anos.

PUB

A próxima partida do Al-Nassr para a Liga saudita é frente ao Al-Tai, orientado pelo português Pepa, na próxima quinta-feira. O encontro pode marcar a estreia oficial de CR7 pelo seu novo clube, caso seja dado como apto fisicamente.