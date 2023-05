Colombatto nega insulto xenófobo a Pepe: "Deste-me uma patada, idiota"

Santiago Colombatto esclareceu, em comunicado, o que disse a Pepe no jogo de quinta-feira, entre F. C. Porto e Famalicão, a contar para a segunda mão das meias-finais. O defesa dos dragões não gostou do que ouviu da parte do argentino e acusou-o de xenofobia, mas a versão do médio é diferente.

Tudo começou quando Colombatto foi atingido por Fábio Cardoso - o central do F. C. Porto que, de facto, disputa a jogada com o médio do Famalicão - e Pepe e o árbitro Manuel Mota se aproximaram do argentino. Aí, Colombatto alega ter apenas proferido a seguinte frase. "Deste-me uma patada, idiota", mas Pepe explodiu de raiva, ficando largos minutos a reclamar.

O médio de, 26 anos, confidenciou que vê Pepe como uma referência e que ficou especialmente triste por este episódio, acrescentando que a frase dita foi "num tom amigável e em contexto de jogo". O médio contou ainda que procurou esclarecer a situação com o capitão portista, mas Pepe não o quis receber.

PUB

"Algo muito triste aconteceu ontem à noite durante o jogo contra o F. C. Porto. Não foi derrota ou eliminação. Um futebolista da equipa rival, que admiro e considero uma referência, acusou-me falsamente de o ter chamado de "macaco". Quero pensar que foi um erro, que ele não ouviu direito o que eu lhe disse, embora analisando o seu comportamento posterior tenha sérias dúvidas sobre isso", começou Colombatto.

O jogador do Famalicão lamenta o impacto que esta questão causou nos seus familiares e expôs o que pensa acerca de racismo.

"Nunca tive uma atitude ou um comentário racista, nem durante a minha carreira profissional nem em criança. Também não permito que estes tipos de ofensas sejam cometidos na minha presença. Os meus valores estão acima de tudo. Posso ter mil defeitos, mas ser racista não é um deles e não vou permitir que ninguém manche o meu nome dessa forma. Não vou deixar que o meu filho ouça da boca de ninguém que o seu pai é racista.

O racismo é um flagelo da sociedade e do desporto e juntos temos que erradicá-lo. Desta forma, lançando falsas acusações, não o vamos conseguir. É tão grave cometer um ato racista quanto inventá-lo para prejudicar alguém. Existem poucas coisas piores do que sentir-se dececionado e uma delas é quando quem te dececiona é uma referência. Não troco a minha honra por um troféu. NÃO AO RACISMO", concluiu.