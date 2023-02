Conceição: "Foi uma noite em que tudo aconteceu ao contrário"

O treinador do F. C. Porto deixou críticas à arbitragem do jogo com o Gil Vicente e destacou a atitude dos jogadores, mesmo com a equipa reduzida a nove.

"Saio com sensações negativas. Entrámos bem no jogo, tivemos um golo anulado logo no início, fizemos um golo, tivemos uma bola na trave e uma ocasião do Pepê em cima da linha de golo. Ou seja, tivemos quatro ocasiões em que podíamos matar o jogo nos primeiros 25 minutos. Perto da meia-hora, o Gil Vicente faz um golo com alguns erros defensivos nossos, depois foi uma sucessão de situações negativas acabar a primeira parte, com a expulsão do João Mário", começou por dizer Sérgio Conceição, deixando críticas à arbitragem.

PUB

"Depois da expulsão, ajustámos ao intervalo para irmos à procura do resultado e ganhar o jogo. O Gil praticamente não criou perigo. Marcámos um golo anulado, os jogadores deram tudo, o público também e não mereciam este resultado. Adeptos? Não precisam destas palavras bonitas, mas foi uma noite em que tudo aconteceu ao contrário e em que nos lances dúbios e importantes, houve rigor e visualização. E acho muito bem, mas tem de ser para as duas equipas", concluiu o técnico.

O Gil Vicente venceu (1-2), este domingo, no Estádio do Dragão, o F. C. Porto em jogo a contar para a 22.ª jornada do campeonato. Taremi, Fran Navarro e Murilo marcaram os golos. João Mário e Uribe foram expulsos. Com este resultado, o clube azul e branco, que voltou a perder na competição após 11 jogos, permanece no segundo lugar, mas agora a oito pontos do líder Benfica. O Gil Vicente, que não perde há quatro jogos, segue no 13.º lugar, com 26 pontos.