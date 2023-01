Ex-autarca de Espinho aceitou atrasar concorrente para ajudar Pessegueiro

Tiago Rodrigues Alves com Alexandre Panda Hoje às 09:15 Facebook

Ex-autarca Pinto Moreira é suspeito de dar prioridade a projeto 32 Nascente. Miguel Reis também terá ajudado.

Joaquim Pinto Moreira terá aceitado atrasar os licenciamentos urbanísticos de um projeto do Grupo Fortera para beneficiar as vendas do 32 Nascente, um empreendimento habitacional das Construções Pessegueiro. O Ministério Público (MP) acredita que o ex-presidente da Câmara de Espinho foi abordado por Francisco Pessegueiro para retardar o concorrente Espinho 3, até que o seu projeto fosse aprovado. A ideia seria colocar o 32 Nascente à venda antes do rival. Pinto Moreira terá concordado, garante a investigação da Polícia Judiciária e do Ministério Público (MP) do Departamento de Investigação e Ação Penal Regional do Porto, na Operação Vórtex.

O projeto 32 Nascente também terá sido beneficiado por Miguel Reis, socialista que sucedeu ao social-democrata Pinto Moreira, suspeitam os investigadores.