Rui Pinto faz queixa de Portugal por temer julgamento injusto

Defesa tentou afastar procuradora das diligências, mas MP recusou. Primeira sessão foi há mais de dois anos. Hacker começa amanhã a responder a questões.

A defesa de Rui Pinto, criador assumido da plataforma Football Leaks, entrou com uma queixa no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH), por considerar que a recusa do Ministério Público em afastar do processo a procuradora presente na sala de audiências, Marta Viegas, põe em causa o direito do arguido a um julgamento justo, equitativo e imparcial, apurou o JN.

Em causa está o facto de a magistrada ter reunido com inspetores da Polícia Judiciária (PJ) arrolados como testemunhas pela acusação e pela defesa para, segundo um email divulgado em tribunal, "afinar a estratégia de inquirição". A entrega da queixa no TEDH foi confirmada, ao JN, pelo advogado do hacker autointitulado denunciante, Francisco Teixeira da Mota, e não implica a suspensão do julgamento em curso, há mais de dois anos, em Lisboa. Amanhã, Rui Pinto, de 33 anos, começa a responder às questões do tribunal.