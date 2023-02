Dioceses de Setúbal e Beja não responderam à Comissão Independente

As dioceses de Setúbal e Beja foram as únicas dioceses portuguesas que não responderam aos pedidos de colaboração da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja.

Em Setúbal, 18 pessoas contactaram a comissão para denunciar abusos. Sem bispo nomeado, depois da saída de D. José Ornelas para a diocese de Leiria-Fátima, o padre José Lobato, administrador diocesano, não respondeu às perguntas feitas pela entidade independente. Em Beja, onde foram relatadas cinco situações de abuso, o bispo D. João Marcos, de acordo com o relatório da comissão, também ignorou os contactos. "Um bispo (Beja) e um administrador diocesano (Setúbal) nunca responderam às chamadas da Comissão", refere o documento final, de quase 500 páginas, entregue à CEP.

Criada pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) em novembro de 2021, a comissão entendeu que era importante "ouvir, através de entrevistas, os atuais líderes da Igreja Católica portuguesa". Em fevereiro de 2022, a comissão enviou aos 18 bispos portugueses titulares de dioceses e aos três administradores diocesanos das dioceses em sede vacante, por correio eletrónico, um convite "para uma reunião (por 'Zoom', sendo mais prático) com o objetivo de aprofundar diversos temas como: o percurso como homem de fé; as características da diocese que coordena; o seu entendimento da relevância do problema dos abusos sexuais na Igreja portuguesa; a organização dos arquivos históricos da diocese e o processo de acesso ao espólio que contêm".

Pedro Strecht, coordenador da comissão, afirma que as dificuldades começaram a revelar-se aqui. "Quatro deles responderam nas primeiras 36 horas, mostrando-se inteiramente disponíveis e sugerindo datas para a reunião", disse Strech. "Outros quatro, certamente apreensivos com o tópico relativo ao acesso aos arquivos históricos, responderam que reservariam a sua resposta sobre esse ponto para depois de uma reunião do Conselho Permanente da CEP dali a cerca de três semanas 'com alguém dessa Comissão'".

"Chegou-nos, ainda, 'feedback' negativo pelo modo informal como o convite fora feito aos bispos: contacto direto com cada um deles, por email, assinado por um coletivo (Comissão Independente) e propondo um contacto via Zoom", refere o relatório.