"Havia dois caminhos: vetar ou promulgar e salvar a situação de oito mil professores"

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi recebido, esta tarde, em Viana do Castelo por um pequeno grupo de professores em protesto, pedindo a sua intervenção a favor da classe. Perante as reclamações dos docentes, o chefe de Estado respondeu diversas vezes: "Ainda não me chegou a lei [do tempo perdido]. Deve estar a ser acabado pelo Governo. Estou à espera".

Aos jornalistas, afirmou depois, enquanto se deslocava a pé entre o centro da cidade e o Castelo de Santiago da Barra, que "60 mil professores gostariam de ter tido, noutros pontos, um regime diferente, simplesmente a questão era a seguinte: se o diploma não entrasse imediatamente em vigor havia oito mil que não beneficiavam do diploma já neste ano letivo". "Havia dois caminhos: vetar e ao vetar significava que só dois mil dos dez mil iriam receber o tratamento que tinha sido prometido para dez mil este ano letivo. O outro era promulgar, embora não concordando com muitos pontos do diploma, mas a pensar em salvar a situação de oito mil", explicou.

Dos professores, Marcelo Rebelo de Sousa, ouviu queixas e pedidos como "lembre-se de nós, também temos filhos pequenos", "[a lei] não vai resolver os problemas de fundo. Tenho 57 anos, senhor Presidente e sou contratado", "o diploma dos contratados vai obrigar o pessoal de Viana a ir para o Algarve", "vou deixar de ser professora" e "isto foi muito mal. Foi uma traição".

O presidente da República deslocou-se a Viana do Castelo para inaugurar uma escultura de homenagem aos trabalhadores do Minho e participar num fórum com o tema "Estado da arte: O Minho do Portugal de amanhã", promovido pela Associação Empresarial do Minho. Entre os oradores convidados da iniciativa, estavam os ex-ministros da Economia, Pedro Siza Vieira e Luís Braga da Cruz, a Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa e o Presidente da CIP, Armindo Monteiro.