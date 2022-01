Membros das mesas de voto reforçaram vacina para atacar receios

Carla Soares Hoje às 12:59 Facebook

Mais de duas centenas de membros de mesas de voto para as legislativas e funcionários das juntas que vão participar no processo já tinham, a meio desta manhã de sábado, tomado a dose de reforço da vacina conta a covid-19 no Pavilhão Multiusos de Gondomar. Os receios persistem, sobretudo quando lhes falta informação sobre o voto dos isolados e infetados, mas garantem não desistir, embora com cuidados redobrados. Enquanto isso, as juntas procuram resolver a falta de pessoal para as mesas, cujas desistências nos próximos dias ameaçam complicar o processo.

A vacinação dos membros das mesas e funcionários continua domingo, tal como para as forças de socorro e segurança e agentes de proteção civil, em regime de casa aberta como noticiou o JN. No caso do Pavilhão Multiusos de Gondomar é até às 14.30 horas.

À volta de 90 mil pessoas são este fim de semana chamadas a ser vacinadas com a dose de reforço contra a covid-19, por irem integrar as 16400 mesas de voto nas legislativas ou serem funcionários das juntas. No caso de Gondomar, explicou o presidente da Câmara, Marco Martins, são 1070 pessoas. Algumas, admitiu, já foram vacinadas dentro de outros regimes e não entram neste processo do fim de semana. No total serão 200 mesas no concelho.

Desde as 8.30 horas até às 11 horas, já tinham aderido mais de 200 elementos das mesas e juntas, cerca de metade dos utentes que se dirigiram ao pavilhão para serem vacinados, alguns inclusive para tomar a sua primeira dose.

O autarca revelou-se preocupado com as inúmeras desistências que estão a a ser comunicadas às juntas, temendo grandes dificuldades na formação das mesas quando já se esgotam as bolsas de suplentes.