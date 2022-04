Menos IRS para jovens e creches gratuitas para apoiar natalidade

JN Hoje às 15:43 Facebook

Governo aposta, a nível fiscal, na melhoria das deduções a famílias com filhos e nos benefícios para os profissionais em início de carreira e os que regressarem do estrangeiro.

O Governo quer utilizar a política fiscal para enfrentar o "desafio da demografia e da natalidade, melhorando as deduções ficais para famílias com filhos", retomando as medidas que já tinha proposto no Orçamento do Estado para 2022 que acabou por ser "chumbado".

O Executivo de António Costa quer "facilitar a decisão de ter segundo e terceiro filhos, através do aumento das deduções fiscais no IRS em função do número de filhos" e "reforçar o abono de família e as deduções fiscais no IRS, assegurando a todas as famílias o valor de 600 euros por criança ou jovem, através do abono de família ou de dedução à coleta de IRS, garantindo que os titulares do direito a abono de família acima do segundo escalão que não obtenham esse valor anual recebem a diferença para esse valor, a transferir pela Autoridade Tributária". Os jovens em risco de pobreza extrema terão um complemento ao abono que completa os apoios para 1200 euros anuais.

Além disso, os programas já previstos do IRS Jovem e Regressar - que concedem descontos no IRS aos mais jovens que começam a trabalhar e aos que, vindos do estrangeiro, se fixam novamente em Portugal, - pretendem reforçar a "atratividade do país para uma geração de jovens altamente qualificados, de modo a que possam desenvolver em Portugal os seus projetos pessoais e profissionais".

Para incentivar a natalidade, o Governo refere que procurará criar medidas como "promover a estabilidade laboral e a possibilidade de desenvolver projetos de vida em que existam melhores condições para tomar as decisões desejadas sobre ter filhos, reforçar a rede de equipamentos sociais de apoio à infância, melhorar os equilíbrios do mercado de trabalho e o acesso a serviços e equipamentos de apoio à família para promover condições efetivas de exercício da parentalidade e de conciliação entre o trabalho e a vida familiar e pessoal, melhorar o acesso e a qualidade dos cuidados de saúde e proteção social, desde a fase pré-natal, incluindo a procriação medicamente assistida, até à capacidade de assegurar dignidade das condições de envelhecimento". Medidas mais concretas, para já, não foram apresentadas.