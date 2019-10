Gina Pereira Hoje às 09:40, atualizado às 10:10 Facebook

Já há um segundo candidato à liderança do PSD : Pinto Luz anuncia candidatura nas redes sociais.

O vice-presidente da Câmara de Cascais anunciou, esta sexta-feira, através das redes sociais, que vai disputar a liderança do PSD. Depois de Luís Montenegro, Miguel Pinto Luz é o segundo candidato a avançar.

Na mensagem gravada em vídeo, Pinto Luz fala diretamente aos militantes social-democratas. Diz que as próximas eleições diretas são "uma oportunidade de reencontro com as verdadeiras aspirações dos portugueses" e que "através de um debate democrático possa renascer um PSD com a ambição de liderar um novo projeto de mudança para a sociedade portuguesa".

"O Futuro diz Presente" é o slogan da candidatura, disponível no site pintoluz.pt.

Miguel Pinto Luz é vice-presidente da Câmara de Cascais. Foi secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações do governo de Passos Coelho em 2015. Tambéme steve na liderança da distrital do PSD de Lisboa e foi membro da Comissão Política Nacional, no primeiro mandato de Passos Coelho.

É licenciado pelo Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa em Engenharia Eletrotécnica. Em 2002 concluiu o Mestrado em Redes de Computadores, foi docente e, em 2012, concluiu o MBA no AESE Business School/IESE (Universidade de Navarra).

Rui Rio mantém tabu

Na passada quarta-feira, a Comissão Política Nacional do PSD reuniu para analisar os resultados das Legislativas de 6 de outubro mas o presidente do partido ainda não revelou se vai ser candidato às próximas eleições diretas, cuja data será definida pelo Conselho Nacional.

Além de Miguel Pinto Luz, também Luís Montenegro assumiu publicamente, a 9 de outubro, que é candidato à liderança do PSD.