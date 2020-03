Teste de Marcelo ao Covid-19 deu negativo

Carla Soares Hoje às 17:39 Facebook

Foi negativo o resultado do teste ao Covid-19 realizado, ao início da tarde desta segunda-feira, a Marcelo Rebelo de Sousa, segundo anunciou a Presidência da República. Mas ficará duas semanas em casa.

"Apesar de continuar sem sintomas viróticos", Marcelo Rebelo de Sousa "continuará a trabalhar em casa até perfazer as duas semanas" referidas numa nota divulgada no domingo por Belém, explica agora a Presidência, que publicou o resultado na página oficial.

O presidente tinha anunciado que iria realizar o teste, apesar de não apresentar sintomas da doença. Marcelo suspendeu no domingo a sua agenda por duas semanas e decidiu ficar em casa em quarentena voluntária, depois de ter estado, na terça-feira, no Palácio de Belém, com uma turma de uma escola de Felgueiras, que foi encerrada devido ao internamento de um aluno.

Fonte da Presidência da República referiu no domingo que Marcelo Rebelo de Sousa iria fazer o teste por precaução e que decidiu ficar de quarentena voluntária, por recomendação da Direção-Geral de Saúde (DGS).

"Foi apurado que uma turma dessa escola havia estado em Belém, na última terça-feira, no âmbito da iniciativa 'Artistas no Palácio de Belém', em sessão a que assistiu o presidente da República, tendo, no final, tirado fotografias com os alunos e professores, sem, no entanto, os ter cumprimentado um a um", explicou a Presidência no domingo, numa nota publicada no seu site.