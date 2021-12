Polícia fotografou João Rendeiro no momento da detenção

JN Hoje às 17:16, atualizado às 18:04 Facebook

João Rendeiro foi detido no sábado de manhã na África do Sul por agentes policiais, que fotografaram o ex-banqueiro, condenado a pena de prisão em Portugal, no momento da detenção.

O ex-presidente do BPP foi fotografado pela Polícia quando, pelas 7 horas locais de sábado (5 horas em Portugal continental), foi detido num hotel de luxo, em Durban, uma cidade costeira sul-africana, avançou a TSF. O ex-banqueiro já foi transferido para uma esquadra local. Na segunda-feira, vai, segundo as autoridades sul-africanas, ser apresentado a um juiz para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação. Só posteriormente será decidido se será, ou não, extraditado para Portugal.

Em causa está, sobretudo, o cumprimento de uma pena de cinco anos e oito meses de cadeia por ter, com outros ex-administradores, omitido a real situação financeira do banco até este falir, em 2008. João Rendeiro está também condenado noutros dois processos, em primeira instância, por atos à frente do BPP, mas as decisões ainda não transitaram em julgado.

Antes de se esconder, a 18 de setembro de 2021, na África do Sul, João Rendeiro esteve no Catar, no Médio Oriente, apurou o JN. O antigo banqueiro, de 69 anos, demorou quatro dias a deslocar-se entre o Reino Unido e a África do Sul e as autoridades não excluem que tenha passado por mais países.