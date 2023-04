Catarina Martins diz que silêncio de Costa sobre contradições do Governo é "insustentável"

Rita Neves Costa com Lusa Hoje às 16:07, atualizado às 16:27 Facebook

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) afirmou, este domingo, que o "primeiro-ministro tem de vir falar e com urgência" sobre as mais recentes polémicas relacionadas com a TAP, onde se inclui o caso de João Galamba e do ex-adjunto do ministro. Sábado, o ministro das Infraestruturas disse que foi chamado o Serviço de Informações de Segurança (SIS), depois de Frederico Pinheiro ter levado um computador da tutela, após ter sido exonerado.

"É verdadeiramente insustentável que António Costa continue sem se pronunciar. São casos que envolvem vários ministros e contradições dentro do Governo e que envolvem o funcionamento do próprio Governo", afirmou Catarina Martins aos jornalistas, este domingo, à margem de um festival de cinema que está a decorrer no Porto.

A coordenadora do BE foi questionada sobre o caso de João Galamba e do ex-adjunto do ministro Frederico Pinheiro, que têm versões contraditórias sobre a existência de notas pessoais da reunião entre o grupo parlamentar do PS e a então CEO da TAP. O encontro aconteceu antes de Christine Ourmières-Widener ser ouvida numa audição parlamentar, em janeiro, sobre a polémica indemnização de 500 mil euros à ex-secretária de Estado Alexandra Reis.

Nas últimas semanas surgiu também a polémica sobre a disponibilização dos documentos jurídicos à comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP, que justificariam o despedimento por justa causa de Christine Ourmières-Widener, em março. O ministro das Finanças, Fernando Medina, afirmou mais tarde que, afinal, a fundamentação jurídica da demissão da então CEO da TAP tinha por base a auditoria da Inspeção Geral das Finanças. Não havendo, por isso, um parecer adicional. Isto já depois de duas ministras Ana Catarina Mendes e Mariana Vieira da Silva terem confirmado a existência de um parecer jurídico e de terem justificado o não envio do alegado documento à comissão parlamentar de inquérito.

Questionada sobre se o silêncio de António Costa acerca destas polémicas em torno da companhia aérea era "estratégico", a também deputada bloquista respondeu: "Não sei se é estratégico, mas é uma péssima estratégia para o país o primeiro-ministro não dar explicações quando é preciso".

"Temo que a TAP seja um sintoma do modo de funcionamento do Governo", disse Catarina Martins. A coordenadora do partido reforçou ainda que foi pedido pelo BE, no âmbito da comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP, o "conteúdo do computador do ex-adjunto do ministro das Infraestruturas", entretanto devolvido e que estará à guarda da Polícia Judiciária para perícias.

Carlos César disse, no sábado, que o primeiro-ministro deve avaliar se há ou não necessidade de "algum refrescamento" no Governo. Em entrevista ao jornal "Público", o presidente do PS considerou ser preciso "maior rigor e disciplina" para evitar casos como os que têm envolvido a TAP. "Julgo que mesmo no PS há quem veja que há uma situação de absoluta fragilidade no Governo e que, portanto, é preciso agir", afirmou Catarina Martins sobre as declarações de Carlos César.