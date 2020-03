Covid-19: o que se sabe sobre os nove portugueses infetados

JN Hoje às 11:40 Facebook

Neste momento, há nove casos confirmados de Covid-19 em Portugal. Cinco pessoas estão internadas no Hospital de São João, uma no de Santo António, no Porto, e três no Curry Cabral, em Lisboa.

2 MARÇO

1. Médico cardiologista do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, com 60 anos. Internado no Hospital de Santo António, no Porto.

Início dos sintomas: 29 de fevereiro

Origem: Norte de Itália, onde esteve de férias

2.Homem, de 33 anos, residente na zona do Grande Porto, trabalhador da construção civil, em Espanha. Internado no Hospital de São João, no Porto.

Início dos sintomas: 26 de fevereiro

Origem: esteve em Valência

3 MARÇO

3.Homem, de 60 anos, de Coimbra, infetado numa reunião de trabalho, em Coruche, com uma pessoa vinda de Espanha. Internado no Hospital de São João, no Porto.

Início dos sintomas: 27 de fevereiro

Origem: Portugal (ligação a um caso confirmado)

4. Homem, 37 anos. Internado no Hospital Curry Cabral, em Lisboa

Início dos sintomas: 1 de março

Origem: Portugal (ligação a um caso confirmado)

4 MARÇO

5. Homem, de 44 anos, professor de música da ESMAE, residente em Braga. Internado no Hospital de São João, no Porto.

Início dos sintomas: 1 de março

Origem: esteve em Bérgamo, região da Lombardia, em Itália

6.Mulher, cerca de 40 anos, professora na EB 2/3 Roque Gameiro, Amadora. Internada no Hospital Curry Cabral, em Lisboa

Início dos sintomas: 3 de março

Origem: esteve em Itália nas férias de Carnaval

5 MARÇO

7.Homem, 50 anos. Internado no Hospital de São João, no Porto.

Origem: esteve numa feira de calçado, em Itália, acompanhado por dois portugueses

8. Homem, 49 anos. Internado no Hospital de São João, no Porto.

Origem: Portugal (ligação a um caso confirmado) - Pode estar ligado ao terceiro caso

9. Homem, 42 anos. Internado no Hospital Curry Cabral, em Lisboa

Início dos sintomas: 4 de março

Origem: Portugal (ligação a um caso confirmado oriundo de Itália)