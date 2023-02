Médicos recomendam vitamina D para todos os idosos e obesos

Novas orientações de sociedade científica alargam grupos de risco, propõem rastreio e suplementação.

Todas as pessoas com mais de 65 anos, os obesos, as grávidas e os bebés prematuros devem ser considerados grupos de risco para insuficiência de vitamina D e, portanto, tomar suplementos e monitorizar os níveis desta molécula no sangue. As novas diretrizes para a vitamina D alargam o âmbito da prescrição, face ao definido pela Direção-Geral da Saúde (DGS) em 2019, e reveem a evidência científica sobre os benefícios desta vitamina, que vão para além da saúde óssea.

As novas orientações do Grupo de Estudos da Osteoporose e Doenças Ósseas Metabólicas da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo (SPEDM) vão ser apresentadas amanhã num congresso e publicadas na revista científica daquela sociedade "em breve". O objetivo é que sejam acolhidas pela Direção-Geral da Saúde e esclareçam os profissionais de saúde, incluindo os médicos de família, neste problema que se estima que afete 66% da população.