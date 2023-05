Onde pode fumar e comprar tabaco? Conheça as mudanças na lei

A Lei do Tabaco será alterada com o objetivo de ter uma geração livre de tabaco até 2040. O Governo apresentou uma proposta de lei que restringe os espaços de consumo e de venda. Esta é aprovada, esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, e depois será discutida em Plenário da Assembleia da República. Caso as novas medidas sejam aprovadas, algumas poderão entrar em vigor já em outubro deste ano.